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Resumen

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Agentes federales enmascarados, que visten chaquetas del ICE, permanecen en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz, el 17 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Agentes federales enmascarados, que visten chaquetas del ICE, permanecen en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz, el 17 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

Un juez federal en California amplió este martes a todo Estados Unidos la prohibición a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para realizar detenciones en los tribunales de inmigración, lo que representa un duro golpe a la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

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