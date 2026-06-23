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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz via CNP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz via CNP)
/ Aaron Schwartz via CNP / POOL
Por Agencia EFE

Un Tribunal de Apelaciones estadounidense autorizó este martes al Gobierno de Donald Trump a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos que, en principio, estaba reservado para las personas detenidas al cruzar las fronteras, expulsadas sin posibilidad de presentar sus casos ante un juez.

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