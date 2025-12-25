El río Los Ángeles con un alto nivel de agua se ve desde Elysian Park el 24 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Apu GOMES / AFP)
El río Los Ángeles con un alto nivel de agua se ve desde Elysian Park el 24 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.
Agencia EFE
Agencia EFE

Una tormenta invernal azotará Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut desde el viernes
Una tormenta invernal azotará Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut desde el viernes

Una tormenta invernal azotará Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut desde el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional de (NWS, en inglés) emitió este jueves un aviso de tormenta invernal en , el noreste de y el sur de para este fin de semana.

La agencia pronosticó fuertes nevadas que comenzarán mañana por la tarde y se extenderán hasta el sábado, y advirtió de que estas afectarán probablemente a los viajes navideños.

MIRA AQUÍ: Intensas lluvias e inundaciones repentinas en una de las peores tormentas navideñas de California

La peor parte de la tormenta tendrá lugar entre las 19:00 hora de Nueva York (00:00 GMT) y la 1:00 (6:00 GMT) y se esperan nevadas más intensas a partir de las 20:00, con un total de entre 10 y 20 centímetros de nieve.

En Nueva York, el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad emitió una alerta de viaje desde mañana por la noche hasta el sábado.

Los neoyorquinos tendrán además este fin de semana temperaturas que no superarán los -1 grados bajo cero.

El origen de este temporal se encuentra en las tormentas que azotan California estos días, según el medio local ABC7, provocadas por una serie de ríos atmosféricos.

Estas han sido las tormentas más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos dos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo.

Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California y se pronostican más aguaceros para este jueves 25 de diciembre durante el paso de una de las peores tormentas navideñas en la región, donde las autoridades alertan de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios. (AFP)
