Una tormenta invernal azotará Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut desde el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, en inglés) emitió este jueves un aviso de tormenta invernal en Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut para este fin de semana.
La agencia pronosticó fuertes nevadas que comenzarán mañana por la tarde y se extenderán hasta el sábado, y advirtió de que estas afectarán probablemente a los viajes navideños.
La peor parte de la tormenta tendrá lugar entre las 19:00 hora de Nueva York (00:00 GMT) y la 1:00 (6:00 GMT) y se esperan nevadas más intensas a partir de las 20:00, con un total de entre 10 y 20 centímetros de nieve.
En Nueva York, el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad emitió una alerta de viaje desde mañana por la noche hasta el sábado.
Los neoyorquinos tendrán además este fin de semana temperaturas que no superarán los -1 grados bajo cero.
El origen de este temporal se encuentra en las tormentas que azotan California estos días, según el medio local ABC7, provocadas por una serie de ríos atmosféricos.
Estas han sido las tormentas más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos dos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo.
