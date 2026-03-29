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Activistas marchan, corean consignas y portan pancartas durante la manifestación "No Kings" en el centro de Los Ángeles, California, EE. UU., el 28 de marzo de 2026. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Activistas marchan, corean consignas y portan pancartas durante la manifestación "No Kings" en el centro de Los Ángeles, California, EE. UU., el 28 de marzo de 2026. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Por Agencia EFE

Al menos ocho millones de personas participaron en las marchas en contra del Gobierno de Donald Trump ‘No Kings’, según detallaron los organizadores a medios estadounidenses.

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