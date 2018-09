Monte Wiederhold tiene 62 años y hace 40 que trabaja como camionero.



Maneja todos los días, aunque cada uno es diferente, dice, y pasa en promedio de tres a cuatro noches a la semana fuera de la casa.



"Ser camionero es un trabajo duro, sacrificado. Hay que lidiar con el tráfico, con las entregas y estar lejos de la familia", cuenta Wiederhold, quien hace 35 años está casado y tiene dos hijas.



"Yo era camionero antes de que nos casáramos, así que ella sabía más o menos en lo que se estaba metiendo. Algunas veces se puso difícil. No es un trabajo normal de 9 a 5", le explica a BBC Mundo en una conversación telefónica desde Cincinnati, Ohio (Estados Unidos).



Wiederhold afirma que el salario promedio al año de un camionero con experiencia en Estados Unidos es de entre US$70.000 y US$75.000.



Se trata de una cifra bastante más alta que el sueldo promedio para un trabajador estadounidense, que se sitúa en unos US$44.000 al año.



Monte Wiederhold dice que no hay un día igual siendo camionero y a veces puede ser un trabajo difícil.

Pero pese a que la remuneración de un camionero parece ser tentadora, existe una escasez de 51.000 trabajadores en el sector, según cálculos de 2017 de las Asociaciones de Camiones Estadounidenses (ATA, por sus siglas en inglés).



Fuentes de la industria consultadas señalan que uno de los problemas es la constante rotación de camioneros en las grandes empresas, que hace que siempre haya vacantes por llenar.

¿Por qué pasa esto?



Existe una combinación de factores que influyen en que haya una gran demanda de trabajadores en este sector.



"Como a la economía le está yendo bien, hay muchas cosas que se están enviando. Pero también hay un problema demográfico. Mucha gente se está jubilando y no hay suficientes jóvenes entrando a la profesión", señala Chris Thropp, jefe de operaciones de las escuelas de manejo para camioneros Sages Schools.



Para convertirse en camionero no se necesita de ningún estudio específico. Pero para trabajar se requiere de una licencia de comercial de conducción y si se quieren hacer viajes interestatales no se puede obtener el permiso hasta cumplirlos 21 años.



"Lo que sucede es que los estudiantes cuando terminan la secundaria con 18 o 19 años buscan otras profesiones antes de considerar ser camionero porque no pueden ingresar por la edad. Entonces la industria pierde mucha gente que ni siquiera lo considera como una posibilidad. Aunque es un muy buen trabajo y puede ser muy bien remunerado", explica Thropp.

Mientras las grandes compañías dicen que hay escasez de camioneros, las pequeñas dicen que solo se trata de un recambio de personal.

Según las fuentes consultadas por BBC Mundo, el salario inicial de un camionero puede ser en torno a los US$45.000 al año y puede subir fácilmente a los US$70.000 cuando se cumplen unos años en la profesión.



"Puede llegar a ser una muy buena carrera", dice Thropp, cuya compañía cuenta con 25 escuelas de manejo en todo Estados Unidos.



Asegura que en tiempos recientes ha habido un incremento en las matrículas ante el creciente interés en ingresar a la profesión.



"Las compañías están pagando más dinero y están ofreciendo bonos y paquetes de beneficios", dice, aunque advierte que "es difícil encontrar gente cualificada".

Escasez vs. recambio



"Es tan malo como siempre" encontrar conductores, le dijo hace unos meses Bob Costello, economista de la ATA, al diario The Washington Post.



"Las empresas están haciendo todo lo posible para atraerlos: aumentan los salarios y les dan descanso más frecuentemente, pero eso significa que no están manejando tantos kilómetros".





A veces las condiciones del empleo pueden ser muy desalentadoras para incentivar a que nuevos trabajadores ingresen al sector.

La ATA confirmó que a fines del año pasado Estados Unidos tenía una escasez de 51.000 camioneros frente a 36.000 de 2016. Y para este año se espera que el número aumente.



Sin embargo, Todd Spencer, presidente de la Asociación de propietarios y conductores de camiones independientes (OOIDA, por sus siglas en inglés), no cree que realmente haya escasez.



"Hay un segmento en la industria camionera que tiene problemas para mantener a los conductores. Es la misma gente que dice que hay faltante de camioneros. Pero cuando miras cuántos camioneros tienen, hay un 94% de rotación. Lo que pasa es que tienen un problema de retención masiva", le cuenta a BBC Mundo.

Una de las ventajas de ser camionero es que eres tu propio jefe, dice Mike Wiederhold.

El camionero Mike Wiederhold también es escéptico en torno a las cifras sobre la escasez de trabajadores en el sector.



"Si tuvieras una escasez de verdad, la paga sería mucho más de lo que es ahora. En la actualidad estamos viendo que algunas compañías están elevando unos 2 o 3 centavos la milla (conducida). Es mínimo. Y tampoco están pagando beneficios extra", asegura.

Estilo de vida



En lo que coinciden los trabajadores del sector es que el estilo de vida del camionero es un factor que influye a la hora de elegir y permanecer en la profesión.



El atractivo del trabajo es la percepción de que hay cierto grado de independencia y el potencial de crear ingresos más allá de la media.



Pero el trabajo requiere pasar mucho tiempo fuera de casa, durmiendo en el camión y con dificultad para encontrar sitios para estacionar.

"No quería ver que mis hijos crecieran sin saber quién era yo", cuenta Todd Spencer, quien fue camionero durante 8 años

A algunos conductores les pesa estar lejos de la familia.



"Fui camionero por 8 años. Parecía una buena forma de ganarse la vida, pero si los incentivos financieros no existen, el sacrificio se hace cada vez más grande. No quería que mis hijos crecieran sin saber quién era yo", cuenta Todd Spencer.



Monte Wiederhold, por su parte, dice que recomendaría la profesión a quien quiera ingresar a la industria, aunque advierte de las desventajas.



"Ser camionero es una buena decisión. Claro que hay cosas de las que es mejor alejarse, como trabajar para grandes compañías porque serás tratado como un número, mientras que si consigues un puesto en una compañía pequeña probablemente serás tratado como parte de la familia", dice.



"Es una profesión con constantes desafíos y a veces puede ser abrumadora", concluye.