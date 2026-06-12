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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos (Secure America Act) en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos (Secure America Act) en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
Por Agencia AFP

Estados Unidos cree que hay una probabilidad de “entre el 80 y el 85%” de que se firme un acuerdo con Irán en los próximos días, afirmó el viernes un alto funcionario del gobierno de Donald Trump.

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