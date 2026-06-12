Estados Unidos cree que hay una probabilidad de “entre el 80 y el 85%” de que se firme un acuerdo con Irán en los próximos días, afirmó el viernes un alto funcionario del gobierno de Donald Trump.

El acuerdo conllevaría un alivio “significativo” de las sanciones y el descongelamiento de activos iraníes, a cambio de que Irán acepte desmantelar su programa nuclear y entregar su material nuclear, señaló el funcionario.

“Me siento muy optimista respecto al acuerdo. Creo que el presidente ha logrado una posición muy favorable”, declaró el alto funcionario a la prensa durante una llamada bajo condición de anonimato.

“Aún no hemos cruzado la meta, pero estamos muy cerca”.

Todavía no se ha decidido el lugar ni la fecha para la firma de un posible acuerdo, aunque Europa -opción sugerida por Trump- figura entre las posibilidades, indicó el funcionario estadounidense.

“Sí esperamos estar firmando este acuerdo en los próximos días. No puedo darles una fecha exacta”, dijo el funcionario a periodistas en una llamada, en la que habló bajo condición de anonimato.

“Si tuviera que decirles qué confianza tengo en que vayamos a firmar este acuerdo, quizá esta mañana habría dicho 75%, ahora probablemente es más bien entre 80 y 85%, pero no es 100%”.

Varias personas pasan en motocicleta frente a una gran valla publicitaria con retratos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini (izquierda), y del líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Khamenei (derecha), en el centro de Teherán, el 8 de junio de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE

El camino hacia un acuerdo comenzó a despejarse cuando Irán aceptó especificar cómo se eliminaría su uranio enriquecido, señaló el funcionario.

Washington también considera que el control iraní sobre el estratégico estrecho de Ormuz se ha debilitado, añadió el funcionario.

El acuerdo también incluiría a Líbano, un aspecto clave que en el pasado amenazó con hacer fracasar el proceso, dado que Israel seguía atacando a Hezbolá, aliado de Irán en territorio libanés.

“Incluye a Líbano, incluye a Irán, incluye a los países de la costa del Golfo e incluye a Israel”, afirmó el funcionario.