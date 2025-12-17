El recientemente incautado petrolero venezolano conocido como The Skipper en el mar a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, el 12 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR)
Estados Unidos vigila a 18 petroleros sancionados que están en aguas venezolanas, según Axios
Estados Unidos vigila a 18 petroleros sancionados que están en aguas venezolanas, según Axios

Estados Unidos vigila a 18 petroleros sancionados que están en aguas venezolanas, según Axios

Unos de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en y están siendo monitoreados por , indicó este miércoles el digital Axios.

Ocho de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al Skipper, que fue incautado por Washington la semana pasada.

MIRA AQUÍ: Trump ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

Axios recalcó que el Gobierno de Donald Trump planea decomisar esos petroleros si llegan a adentrarse en aguas internacionales.

El líder republicano estadounidense ordenó el martes “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del venezolano, Nicolas Maduro.

En su mensaje en su red social, Truth Social, Trump advirtió que Venezuelaestá rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y subrayó que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos, que desde septiembre ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.

Para Venezuela, el anuncio de Trump del martes se trató de una “grotesca amenaza”. La Administración de Maduro consideró en un comunicado que el Ejecutivo estadounidense “pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval” con el objetivo de “robarse las riquezas” venezolanas.

