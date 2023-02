No cabe duda que hay personas que tienen mucha suerte. Si no nos crees, te contamos que un hombre de Baltimore (Maryland, Estados Unidos) ha ganado la lotería dos veces en dos meses. Recalcamos que no se ha dado conocer su nombre, pero sí la gran experiencia que ha vivido.

En una nota publicada por CNN se informó que el ganador anónimo primero tuvo suerte en enero de este año, cuando ganó 30 mil dólares tras haber jugado en la Lotería de Maryland. Pero su suerte no se acabó con eso, ya que esta semana reclamó otro premio, pero esta vez de 50 mil dólares.

De acuerdo a la citada fuente, la Lotería de Maryland contó en un comunicado de prensa todo ello y explicó que el hombre de 56 años, que trabaja en Amazon, había salido de su hogar para hacer unas compras. Él se detuvo en una licorería y es ahí donde compró unos boletos.

El momento en que supo que ganó por segunda vez

“Estoy mirando el boleto, como: ‘Esto no puede estar bien’”, expresó el ganador, según el comunicado de prensa. “Llamé a mi novia para que echara un vistazo. Le dije: ‘Dime que no estoy loco’. Ella simplemente me miró y dijo: ‘¡Increíble!’”, añadió. Si bien el sujeto ganó 50 mil dólares en el juego ‘Crazy 8s’, también es necesario mencionar que recibió premios menores de 20 y 5 dólares por su suerte con otros boletos que adquirió.

El afortunado reveló que aún no sabe qué hacer con el dinero que ha ganado hace poco. Dijo que tal vez podría irse de vacaciones con su pareja por su cumpleaños número 60 y la celebración de 20 años de noviazgo. También está pensando si comprarse o no un auto nuevo.