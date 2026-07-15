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Resumen

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Personas hacen ejercicio junto al río East durante una ola de calor primaveral sin precedentes en Nueva York, Estados Unidos, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Personas hacen ejercicio junto al río East durante una ola de calor primaveral sin precedentes en Nueva York, Estados Unidos, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Por Agencia EFE

Estados Unidos vive este miércoles el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo “mayor” o “extremo”, especialmente en el norte y el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

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