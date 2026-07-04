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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el 250º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos

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