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Resumen

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El príncipe heredero y primer ministro del reino de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de noviembre de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El príncipe heredero y primer ministro del reino de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de noviembre de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron este miércoles un acuerdo que permitirá al reino árabe desarrollar un programa nuclear civil y que, según algunos medios, le abriría la puerta al enriquecimiento de uranio.

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