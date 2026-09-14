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Resumen

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Imagen de archivo de la Conferencia Mundial de Robótica celebrada en Pekín en agosto pasado. Foot: EFE/Wu Hao
Imagen de archivo de la Conferencia Mundial de Robótica celebrada en Pekín en agosto pasado. Foot: EFE/Wu Hao
Por Agencia EFE

El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) se topó con la carrera por su dominio entre Estados Unidos y China: mientras el presidente Donald Trump tachó de “fuerzas negativas” a quienes piden más normas y defendió el liderazgo estadounidense, Pekín acusó a Washington de esconder una agenda para frenar su desarrollo tecnológico y abogó por una IA “abierta”.

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