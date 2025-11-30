El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos, en Hallandale Beach, Florida, el 30 de noviembre de 2025. (CHANDAN KHANNA / AFP)
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos, en Hallandale Beach, Florida, el 30 de noviembre de 2025. (CHANDAN KHANNA / AFP)
/ CHANDAN KHANNA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Estados Unidos y Ucrania retoman en Florida el diálogo para una paz “duradera y próspera”
Resumen de la noticia por IA
Estados Unidos y Ucrania retoman en Florida el diálogo para una paz “duradera y próspera”

Estados Unidos y Ucrania retoman en Florida el diálogo para una paz “duradera y próspera”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Una delegación diplomática de y otra de se reunieron este domingo en Hallandale Beach, en el sur de , en un encuentro en el que el secretario de Estado, , afirmó que ambas partes buscan “el fin de la guerra” y un acuerdo que garantice un futuro estable para Kiev.

Queremos ver el fin de la muerte y del sufrimiento”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, antes de recalcar que la paz debe garantizar que Ucrania sea “soberana e independiente” y que el país pueda acceder a “una verdadera prosperidad”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Kiev acusa a Moscú de seguir con su “plan de guerra” mientras todos hablan de paz

Además de Rubio, por parte de Estados Unidos participaron el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, quienes forman el núcleo del equipo designado por la Casa Blanca para avanzar en las negociaciones y preparar los próximos contactos con Moscú.

En un breve encuentro con la prensa antes de iniciar la reunión, el secretario de Estado insistió en que un acuerdo duradero debe impedir que Ucrania “vuelva a enfrentar otra agresión” y señaló que el país “tiene un enorme potencial económico” que solo podrá desarrollarse una vez finalizado el conflicto.

Por su parte, la delegación ucraniana estuvo encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, acompañado del primer viceministro de Exteriores, Sergiy Kyslytsya.

Umerov agradeció el papel de Estados Unidos en el proceso negociador, y, dirigiéndose “al pueblo estadounidense y a su liderazgo”, celebró que Kiev ha trabajado con Washington “durante los últimos diez meses con grandes avances”.

Estados Unidos nos escucha, nos apoya y trabaja a nuestro lado”, dijo el alto funcionario ucraniano, reiterando su reconocimiento a lo que describió como el “equipo extraordinario” de la Casa Blanca.

En ese sentido, se mostró convencido de lograr “una reunión productiva y exitosa” que permita seguir avanzando hacia un acuerdo.

Entre los temas centrales, mencionó el marco de seguridad a futuro en Ucrania, la prevención de nuevas agresiones extranjeras, la prosperidad económica y la reconstrucción del país.

La reunión en Florida se produce tras los contactos celebrados la semana pasada en Ginebra, en un contexto en el que Rusia ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas y objetivos civiles. Ucrania ha respondido con ataques a refinerías rusas y a buques vinculados a la llamada “flota en la sombra” en el mar Negro.

MÁS INFORMACIÓN: Bombardeo ruso deja al menos un muerto y 19 heridos en la región de Kiev

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó ayer la llegada de su delegación a EE.UU. y subrayó su deseo de mantener una reunión directa con Trump. Sin embargo, el mandatario estadounidense advirtió que no recibirá a Zelensky en la Casa Blanca hasta que exista un acuerdo concreto “sobre la mesa”.

El proceso de negociación ha evolucionado desde un plan inicial de 28 puntos elaborado por la Casa Blanca —sin participación de Kiev ni de sus aliados— hasta una propuesta de 19 puntos surgida tras las conversaciones en Ginebra (Suiza), más alineada con los intereses ucranianos y europeos. Rusia, no obstante, ha acusado a ambas partes de intentar “socavar” el proceso.

Witkoff viajará la próxima semana a Moscú para presentar los avances al presidente Vladímir Putin, en un encuentro en el que podría estar acompañado por Kushner. Funcionarios estadounidenses sostienen que solo quedan “algunos puntos de desacuerdo” antes de poder cerrar un marco preliminar de paz.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 25 de noviembre que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC