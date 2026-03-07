Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El empresario colombiano Álex Saab en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Rayner Peña R.
Por Agencia EFE

Estados Unidos adelanta negociaciones con la administración interina de Delcy Rodríguez en Venezuela para la extradición de Alex Saab, considerado por el gobierno estadounidense como testaferro del mandatario venezolano depuesto, Nicolás Maduro, quien enfrenta en Nueva York cargos relacionados con narcotráfico.

