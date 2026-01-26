“Estados Unidos ya no es considerado por muchos académicos una democracia completa”: la tensión entre el poder federal y los estados

Este episodio ocurre además en un contexto de creciente confrontación política a nivel nacional, con el Congreso discutiendo la posibilidad de un nuevo bloqueo presupuestario y el fantasma de otro ‘shutdown’. Para la internacionalista y docente de la PUCP, Mayte Dongo Sueiro, estos choques no pueden leerse como hechos aislados, sino como expresiones de una crisis más profunda del sistema político estadounidense y de un deterioro del equilibrio de poderes que ha llevado a varios académicos a cuestionar la calidad democrática del país.

Bovino defiende las duras tácticas usadas por los agentes de ICE.

-¿Lo que ocurre en Minneapolis es un episodio aislado o el síntoma de una crisis más amplia de autoridad entre el gobierno federal y los estados?

Yo lo pondría más en el sentido de que muestra la dificultad de mantener un balance entre la autoridad del gobernador de Minnesota y el gobierno federal, con la Administración Trump, porque las leyes y las normas han estado pensadas en el marco de una democracia, pero en las circunstancias donde se tiene una administración que vira hacia métodos autoritarios, es diferente porque ahí desafía. Por ejemplo, Trump ha amenazado con invocar el Acta de Insurrección, frente a lo cual el gobernador no está de acuerdo, pero es una forma de amenazar y tampoco está tan lejos de que pase de las palabras a los actos. Entonces también ahí el gobernador tiene que medir para ver cómo gestiona el conflicto de tal manera que no se llegue a ese extremo.

-El gobernador Tim Walz pidió que la investigación por la muerte de Alex Pretti se conduzca sin participación federal. ¿Qué sentido tiene esta decisión y qué tan excepcional es en el contexto estadounidense?

Tiene sentido porque no confía en el gobierno federal y porque este no puede ser juez y parte. Si lo ponemos en términos sencillos, si uno comete un crimen no puede ser investigado por uno mismo. Sucede con las instituciones: si una institución está siendo investigada no puede indagarse a sí misma, y en el caso que ello suceda, eso limita y cuestiona también los resultados de la propia investigación. Entonces normalmente no se puede ser juez y parte a la hora de investigar ningún crimen, y en este caso, al ser un asesinato, lo correspondiente es que se haga una investigación imparcial.

-¿Qué tan excepcional es el contexto estadounidense?

Y si es excepcional o no, bueno, la situación actual es diferente. Lo pondría así porque normalmente no hay ese tipo de relaciones tan conflictivas entre los gobiernos de los estados frente a la administración federal. Entonces es particular y no es algo que se ha dado constantemente en la historia de Estados Unidos, por lo que yo conozco.

-Desde el Partido Demócrata se habla de un posible bloqueo presupuestario en el Senado. ¿Puede entenderse como un mecanismo legítimo de control político?

Es un mecanismo, o sea, no está fuera de la ley, entonces en ese sentido es legítimo. Entonces podría haber un nuevo bloqueo. Mi pregunta también giraría en torno a que en el último bloqueo presupuestario del año pasado, al final seis demócratas cedieron y se logró aprobar, con pocas concesiones para la oposición.

Las protestas en Minneapolis aumentaron tras las declaraciones de Donald Trump defendiendo al agente de ICE. | Crédito: Kerem YUCEL / AFP

-¿Qué diferencia el escenario actual del último cierre del gobierno federal y qué riesgos nuevos aparecen ahora?

La preocupación es por el comportamiento de Trump. Cada vez más supera los límites y va más allá. Entonces, que haya respetado en principio ciertas partes de las reglas democráticas durante ese cierre [el más largo de la historia], porque fueron más de 40 días de cierre presupuestario. Ahora no sé si es que con esta amenaza, si la cumplen los senadores demócratas, qué podría hacer Trump. Si nuevamente esperaría, negociaría y presionaría para que acepten lo que está proponiendo, o si recurriría a otros medios coercitivos. Eso todavía está por verse.

-Algunos analistas hablan incluso de una posible “guerra civil”. ¿Comparte esa lectura?

Yo no sé si hablar de una guerra civil, porque eso implicaría que la gente decida coger las armas. Está la Segunda Enmienda, es decir, en principio tienen armas, pero me parece complicado considerando que Estados Unidos tiene unas fuerzas del orden bastante fuertes, y ahí incluyo también las fuerzas armadas. Por los comentarios del mismo Trump, dentro de su mirada del mundo no lo ve como algo imposible de hacer, si está dentro de su rama de posibilidades utilizar fuerzas armadas, pese a que están hechas para las guerras y no para el control interno. Ahí está la policía o la Guardia Civil, tal vez lo más probable sería la Guardia Civil.

-Entonces, ¿estos conflictos erosionan la cohesión social en Estados Unidos o son más bien un reflejo de una fractura previa?

Yo creo que en general eso es una expresión de la falta y los problemas de cohesión social en Estados Unidos y no una consecuencia. La erosión de la cohesión social no sería una consecuencia de lo que sucede, sino más bien lo que sucede es un reflejo de los problemas de cohesión social.

-¿Cuál es el panorama de Estados Unidos?

Creo que lo más importante de esto es que ya Estados Unidos no es considerado por muchos académicos una democracia completa, una ‘full democracy’, como le dicen. Más bien hay un texto de Ziblatt y Levitsky, que son profesores de Harvard, que dicen que más bien ha devenido en un autoritarismo competitivo por todos los ataques al balance de poder que ha habido durante el gobierno de Trump. Entonces ya no es considerado realmente por los académicos una democracia completa. Eso cambia las reglas de juego, las leyes, las normas, los actos de Estados Unidos ya no tienen el mismo peso durante una democracia que en un autoritarismo competitivo, ahí cambia la figura y por eso es que hay tanta incertidumbre.