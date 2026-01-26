Carlos Lázaro
Carlos Lázaro

“Estados Unidos ya no es considerado por muchos académicos una democracia completa”: la tensión entre el poder federal y los estados
El conflicto en Minneapolis, detonante de nuevas tensiones entre autoridades estatales y el gobierno federal, ha reabierto el debate sobre los límites del poder en Estados Unidos. La reacción del gobernador de Minnesota, Tim Walz —quien pidió que la investigación por la muerte de Alex Pretti se realice sin participación federal— se suma a un escenario marcado por la desconfianza institucional, amenazas de intervención desde Washington y advertencias sobre un posible uso de mecanismos excepcionales como el Acta de Insurrección.

