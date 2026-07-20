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El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, habla con los periodistas frente a la Casa Blanca, en Washington, DC, el 20 de julio de 2026. (Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, habla con los periodistas frente a la Casa Blanca, en Washington, DC, el 20 de julio de 2026. (Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ KEVIN DIETSCH
Por Agencia EFE

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, aseguró este lunes que los migrantes fallecidos a manos de autoridades migratorias en los últimos días “hoy estarían vivos” si hubieran acatado las órdenes de los agentes que les dieron el alto.

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