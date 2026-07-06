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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. (Brendan SMIALOWSKI / Angelina KATSANIS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. (Brendan SMIALOWSKI / Angelina KATSANIS / AFP)
Por Agencia EFE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reclamó este lunes al Gobierno de Donald Trump que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos al visitar un conocido restaurante convertido en centro de donación tras los terremotos en el país caribeño.

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