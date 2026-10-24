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Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, llega al centro de votación ubicado en el Museo Metropolitano de Arte en el primer día de votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el 24 de octubre de 2026. (Ryan MURPHY / AFP)
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, llega al centro de votación ubicado en el Museo Metropolitano de Arte en el primer día de votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el 24 de octubre de 2026. (Ryan MURPHY / AFP)
/ RYAN MURPHY
Por Agencia EFE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, votó este sábado en la primera jornada de voto anticipado presencial en el estado para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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