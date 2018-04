En un giro inesperado de las investigaciones federales que se ciernen sobre el abogado Michael Cohen, una fiscal reveló quién es el tercer cliente que se suma a Donald Trump y al poderoso donante republicano Elliott Broidy: Sean Hannity, reconocido periodista estadounidense y estrella de Fox News.



Hannity es un presentador de televisión conservador conocido por defender apasionadamente a Donald Trump en su programa y en ocasiones ha recibido elogios públicos del presidente.



Aunque Cohen, de 51 años, no ha sido inculpado, la fiscalía federal de Manhattan le investiga desde hace tiempo y leía secretamente sus correos electrónicos, en un nuevo capítulo de las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller que estudia una posible colusión de Rusia con la campaña electoral de Trump.

Sean Hannity negó en su programa de radio ser cliente formal de Cohen, pero dijo: "de vez en cuando he tenido breves discusiones con él".



"Nunca, nunca involucró un asunto entre mí y otro tercero", agregó el presentador de Fox News.



Cohen, un portavoz de la campaña, sería principalmente sospechoso de financiación ilegal.



El abogado reconoció públicamente haber pagado 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en noviembre de 2016, supuestamente para acallar a la actriz que afirma haber tenido una relación con Trump en 2006, cuando el mandatario acababa de tener un hijo con su esposa Melania.



Trump niega todo affaire con la actriz porno, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford, y dice que no estaba al tanto de ese pago.



Daniels, que dio recientemente una sonada entrevista al canal CBS, presentó una demanda judicial contra Michael Cohen en la que pide la anulación del acuerdo y dice que no es válido porque nunca fue firmado por el propio Donald Trump.



La actriz asistió el lunes a la audiencia en medio del asedio de los fotógrafos presentes. Su abogado, Michael Avenatti, dijo que buscan "sacar a la luz tanta información y documentos como sea posible", en declaraciones a CNN.

Stormy Daniels sale del Tribunal Federal después de una audiencia que involucra al abogado personal del presidente Donald Trump. (Foto: EFE/Justin Lane) EFE

En el caso del recaudador de donaciones del Partido Republicano, Elliott Broidy, el diario Wall Street Journal informó que Cohen arregló el pago de 1,6 millones de dólares a una modelo de Playboy, en un acuerdo que prohibía a la mujer divulgar la relación.



Tras revelarse el pago, el funcionario dimitió de la cúpula republicana.



Cohen, un abogado leal y combativo, compareció en el tribunal federal de Manhattan -por llamado de la jueza Kimba Wood- para pedirle que limite el acceso de fiscales federales a documentos que confiscaron en sus oficinas y su hogar la semana pasada como parte de una investigación criminal.



La indagatoria ha molestado a la Casa Blanca porque ha involucrado a algunos de los confidentes más cercanos a Trump.



Furioso, el presidente dijo en Twitter que los allanamientos eran "una verdadera vergüenza" y una "caza de brujas" orquestada en su contra.



Cohen ha argumentado que algunos de los documentos y datos que le fueron confiscados están protegidos por la relación privilegiada entre un abogado y su cliente y que otros no están relacionados con la investigación.



Sin embargo, el juez Kimba Wood rechazó sus intentos por ocultar la identidad de Hannity, un cliente que Cohen había dicho que quería evitar la publicidad.



Fuente: Agencias