Ethan Crumbley es el primer menor de edad en ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en más de una década en Estados Unidos. En el 2021, cuando tenía 15 años, asesinó a cuatro estudiantes en la escuela Oxford High School de Michigan.

En el 2012, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que sentenciar a cadena perpetua a un menor de edad es excesivo, excepto para unos pocos delincuentes. Ethan fue la excepción el viernes, día en el que se conoció su condena.

El juez Kwame Rowe rechazó las peticiones de los abogados defensores para una sentencia más corta. Por el contrario, el magistrado remarcó que Ethan Crumbley, hoy de 17 años, no tendrá oportunidad de libertad condicional.

De acuerdo con un reporte de la agencia AP, momentos antes de conocer su sentencia, el adolescente se disculpó por el crimen y pareció estar de acuerdo con sus víctimas y los deudos en que el castigo más severo era apropiado para él.

“Cualquier sentencia que pidan, les pido que me la impongan”, dijo Ethan. “Quiero que sean felices y quiero que se sientan seguros y protegidos. No quiero que se preocupen un día más. Realmente lamento lo que he hecho... Pero puedo hacer lo mejor que pueda en el futuro para ayudar a otras personas, y eso es lo que haré”.

Ethan Crumbley luego de ser detenido. (AFP). / HANDOUT

Un crimen planificado

El 30 de noviembre del 2021, Ethan Crumbley abrió fuego en la escuela Oxford High School de Michigan con una pistola Sig Sauer que había escondido en su mochila junto con 50 balas. El arma se la había comprado su padre.

Mató a cuatro alumnos de entre 14 y 17 años e hirió a otros seis estudiantes y un profesor.

Posteriormente, los investigadores descubrieron que grabó un video la noche previa al crimen donde habló de matar a estudiantes, dijo en su oportunidad el teniente de la policía Tim Willis.

“Voy a ser el próximo atacante de la escuela”, dijo en la grabación.

En un diario, el atacante había escrito sobre su deseo de ver sufrir a los estudiantes y la probabilidad de pasar su vida en prisión.

De acuerdo con ABC News, días antes del tiroteo, un maestro vio a Crumbley investigando en clase sobre municiones. Los funcionarios de la escuela se comunicaron con sus padres, pero estos no respondieron.

Luego, su madre envió un mensaje de texto a Ethan donde escribió: “Jaja, no estoy enojada contigo, tienes que aprender a que no te atrapen”, según los fiscales.

Horas antes del tiroteo, según los fiscales, un maestro vio una nota en el escritorio de Ethan que contenía “un dibujo de una pistola semiautomática apuntando a las palabras: ‘Los pensamientos no se detendrán, ayúdame’”. En otra sección de la nota había había un dibujo de una bala con las siguientes palabras encima de ese proyectil: “Sangre por todas partes”.

El año pasado, Ethan se declaró culpable de un cargo de terrorismo, cuatro cargos de asesinato y otros 19 relacionados con el ataque mortal.

Durante el juicio, Crumbley admitió que el 30 de noviembre del 2021 tomó un arma de un contenedor que estaba bajo en su casa sin llave, la escondió en su mochila y la sacó en un baño de la escuela antes de abrir fuego contra sus compañeros.

Madisyn, de 17 años; Tate Myre, de 16; Hana Santa Juliana, de 14, y Justin Shilling, de 17, perdieron la vida.

Ethan Crumbley junto a sus abogados Paulette Loftin y Amy Hopp, el 8 de diciembre de 2023, en Pontiac, Michigan. (Carlos Osorio/AP).

“Soy una persona realmente mala. He hecho cosas terribles que nadie debería hacer jamás”, dijo Ethan antes de escuchar su condena.

Al dictar la sentencia, el juez Rowe enfatizó en la “extensa planificación” del tiroteo y dijo que Crumbley podría haber cambiado de opinión en cualquier momento, pero no lo hizo.

“Continuó caminando por la escuela, eligiendo quién iba a morir”, dijo Rowe, quien calificó el ataque a los compañeros de clase como una “ejecución” y una “tortura”.

La defensa de Crumbley había pedido al juez darle la oportunidad de cambiar su vida y ser elegible para la libertad condicional. Una tutora designada por el tribunal, la abogada Deborah McKelvy, sostuvo que el adolescente no era la misma persona dos años después de los asesinatos, reportó la agencia AP.

“Es un joven brillante”, le dijo al juez. “Él es un artista. Él es un historiador. Hay días en los que he estado sentada en su celda durante tres horas simplemente hablando con él. Su vida es salvable”.

La abogada defensora Paulette Michel Loftin dijo que Crumbley ha mejorado con medicación y atención de salud mental.

“Está arrepentido. Ha podido mantener alejadas las voces y los pensamientos oscuros”, manifestó Loftin.

James Crumbley, de 45 años, padre de Ethan Crumbley, comparece ante un tribunal el 14 de diciembre de 2021. (Foto de JEFF KOWALSKY / AFP). / JEFF KOWALSKY

Jennifer Crumbley, de 43 años, madre de Ethan Crumbley, en un tribunal el 14 de diciembre de 2021. (Foto de JEFF KOWALSKY / AFP). / JEFF KOWALSKY

Los padres de Ethan, James y Jennifer Crumbley, serán juzgados a partir del próximo 23 de enero por cuatro cargos de homicidio involuntario. La Fiscalía los considera en parte responsables de las acciones de su hijo.

Ambos se han declarado no culpables de los cargos de homicidio involuntario, que acarrean una pena máxima para cada uno de 60 años de cárcel y una multa de 30.000 dólares.