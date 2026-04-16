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El petrolero de crudo con bandera griega "Asahi Princess" se prepara en la refinería del puerto sirio de Baniyas, en la costa del mar Mediterráneo, el 15 de abril de 2026. Foto de Bakr ALKASEM / AFP
El petrolero de crudo con bandera griega "Asahi Princess" se prepara en la refinería del puerto sirio de Baniyas, en la costa del mar Mediterráneo, el 15 de abril de 2026. Foto de Bakr ALKASEM / AFP
/ BAKR ALKASEM
Por Agencia AFP

Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes “el tiempo que sea necesario”, declaró este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien amenazó con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo.

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