Sam Nunberg, exasesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que ha sido citado para comparecer ante el gran jurado federal que investiga la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, pero que se negará a ir.

En una entrevista con el diario The Washington Post, Nunberg dijo haber sido convocado para asistir ante el gran jurado en la capital estadounidense el viernes de esta semana, aunque aseguró que no acudirá a la cita.

Según el diario, Nunberg tenía consigo el documento de su citación judicial de la investigación en el que se refleja la búsqueda de documentos relacionados con Trump y otras nueve personas de su círculo, incluidos correos electrónicos, correspondencia, facturas, registros telefónicos, calendarios y "registros de cualquier tipo".

Entre esas personas se encuentran la todavía directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks; el ex estratega de la Casa Blanca Stephen K. Bannon; el abogado de Trump Michael Cohen; el ex gerente de campaña de Trump Corey Lewandowski y el asesor Roger Stone.

"Dejemos que me arresten. El señor Mueller debería entender que no iré el viernes", dijo el exasesor del magnate al diario en alusión al fiscal especial que lleva las investigaciones de la trama rusa, Robert Mueller.

"Los rusos y Trump no se confabularon. Putin es demasiado listo para coordinarse con Donald Trump", agregó.

La campaña de Trump despidió a Nunberg en agosto de 2015 por haber publicado en 2007 y 2008 comentarios considerados racistas en su cuenta personal de Facebook contra la hija del reverendo y activista negro Al Sharpton y del expresidente Barack Obama.



Un año después, Trump lo acusó de filtrar a la prensa información "confidencial", por lo que le exigió 10 millones de dólares en daños en un caso que trataron de llevar mediante un arbitraje privado entre las partes.

"No pasaré 80 horas analizando mis correos electrónicos con Roger Stone y Steve Bannon. Donald Trump ganó esta elección por su cuenta. Hizo una campaña tremenda. Y no hay nadie que lo odie más que yo", insistió Nunberg.



Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, negó de nuevo hoy que hubiera habido algún tipo de coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin,y no quiso referirse a la información que pudiera tener Nunberg ya que no llegó a trabajar para el Gobierno estadounidense.

"No voy a entrar en valoraciones sobre alguien que no ha trabajado en la Casa Blanca", insistió la portavoz en su rueda de prensa diaria.



El fiscal especial ya ha imputado a cuatro personas relacionadas con el actual mandatario: Rick Gates; Paul Manafort; su exasesor de seguridad en la Casa Blanca Michael Flynn, y otro exasesor, George Papadopoulos, que trabajó para el magnate durante las elecciones.



Fuente: EFE