Ex asesora Omarosa Newman revela un audio de la nuera de Donald Trump

La ex asesora de la Casa Blanca difundió una grabación en la que se oye a la esposa de Eric Trump ofreciéndole pagarle 15.000 dólares al mes a cambio de su silencio tras haber sido despedida. Lara Trump no desmintió las afirmaciones, pero dijo que se sentía traicionada

Lara Trump, esposa de Eric Trump, es miembro de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Reuters) reuters