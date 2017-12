Luis Elizondo, un ex funcionario del Pentágono que lideró un programa gubernamental para investigar ovnis, recientemente revelado por el diario "The New York Times", dijo a la CNN que cree que hay evidencia de que la vida extraterrestre llegó a la Tierra.

"Mi creencia personal es que hay pruebas muy convincentes de que no podemos estar solos", dijo Luis Elizondo.



Elizondo explicó a la CNN que no podía hablar en nombre del Gobierno Estadounidense, pero insinuó que había evidencia que le impidió descartar la posibilidad de que una aeronave alienígena visitara la Tierra.

"Estos aviones, los llamaremos aviones, exhiben características que no están actualmente dentro del inventario de EE.UU. ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento", dijo Elizondo.



Manifestó que el programa del Pentágono buscaba identificar lo que se había visto, ya sea a través de herramientas o informes de testigos oculares, y luego "averiguar y determinar si esa información es una amenaza potencial para la seguridad nacional".



"Encontramos mucho", dijo Elizondo.



El ex funcionario del Pentágono sostuvo que identificaron aviones "anómalos" que "aparentemente desafiaban las leyes de la aerodinámica".



"Cosas que no tienen ningún servicio de vuelo evidente, ninguna forma obvia de propulsión, y maniobran en una forma extrema más allá, me gustaría decir, de las fuerzas G sanas para un ser humano o cualquier cosa biológica".

La semana pasada, el "New York Times" reveló que Estados Unidos mantiene un misterioso programa para analizar avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (Ovni) que llegó a estar financiado con 22 millones de dólares anuales hasta fines del 2011.



El Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas estaba dirigido por el oficial de inteligencia militar Luis Elizondo, pero renunció al puesto el 4 de octubre pasado por falta de apoyo, según el Times.



Un portavoz del Pentágono confirmó al periódico la existencia de ese programa, pero aseguró que fue cerrado en 2012, y de hecho documentos obtenidos por el Times indican que recibió financiación de 22 millones de dólares anuales desde 2008 hasta el 2011.



Pero otras fuentes dijeron al diario que las investigaciones sobre esos avistamientos siguen, realizadas por funcionarios del Departamento de Defensa que cumplen otras funciones.