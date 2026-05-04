Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del 26 de noviembre de 2024 que muestra a Rudy Giuliani hablando durante una rueda de prensa al salir de un tribunal federal, en Nueva York. Foto: EFE/ Sarah Yenesel
Fotografía de archivo del 26 de noviembre de 2024 que muestra a Rudy Giuliani hablando durante una rueda de prensa al salir de un tribunal federal, en Nueva York. Foto: EFE/ Sarah Yenesel
Por Agencia EFE

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani sufre una neumonía que lo mantiene hospitalizado en Florida en condición crítica pero estable, según informó su portavoz, que indicó que el político republicano requirió la noche del domingo ventilación mecánica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.