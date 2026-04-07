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El presidente estadounidense Donald Trump simula disparar un arma mientras habla sobre el conflicto en Irán en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Kent Nishimura / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump simula disparar un arma mientras habla sobre el conflicto en Irán en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Kent Nishimura / AFP
Por Agencia EFE

Exaliados acérrimos del presidente estadounidense, Donald Trump, pidieron este martes el cese del mandatario al considerar que no es apto para continuar en el cargo tras sus recientes amenazas de acabar “con toda una civilización”, horas antes de que venza el plazo de su ultimátum a Irán.

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