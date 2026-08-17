icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de la representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Fotografía de archivo de la representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Agencia EFE

La excongresista Marjorie Taylor Greene, conocida por haberse enemistado con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras haber sido una fervorosa aliada, aseguró este lunes que el Gobierno del republicano está estudiando el posible uso de armas nucleares contra Irán para poner fin a la guerra y reclamó desechar semejante idea y poner fin al conflicto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.