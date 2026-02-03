Expertos opinan que Trump ha logrado cambios profundos y rápidos en Venezuela

Escuchar
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Will Oliver

Por Agencia EFE

A un mes del derrocamiento y captura de Nicolás Maduro en el ataque de Estados Unidos del 3 de enero, la Administración de Donald Trump ha logrado cambios profundos y rápidos de parte del Gobierno de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, que apuntan a una inesperada apertura del país, coinciden expertos consultados por EFE.

