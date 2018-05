Facebook: La emotiva carta del jefe de policía de Houston tras el tiroteo en Texas

Cuando la vida y la muerte de otras personas involucra muchas decisiones de tu trabajo, los desenlaces fatales pueden dejar heridas que nunca cierran. Y eso le pasó a Art Acevedo, el jefe de la policía de Houston, quien dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Facebook tras el tiroteo en la preparatoria Santa Fe de Texas.

Como se recuerda, esta matanza dejó 10 víctimas mortales y decenas de heridos. Se trata del tiroteo número 22 en Estados Unidos en lo que va de 2018. Aún se desconoce las motivaciones de Dimitrios Pagourtzis, de 17 años, para cometer este atentado contra sus compañeros.

“A todos mis amigos de Facebook. Hoy pasé todo el día lidiando con otra masacre de niños y con el ataque a un oficial cuya vida pende de un hilo. No me da pena aceptar que he llorado de tristeza, dolor y rabia", dicen las primeras palabras del mensaje.

Tras ello se pronunció sobre el derecho al uso de armas en Estados Unidos. "Sé que algunos tienen sentimientos fuertes acerca del derecho al uso de armas, pero quiero que sepan que he tocado fondo y no estoy interesado en sus puntos de vista acerca de este tema. Por favor, no publiquen nada acerca de que 'las armas no son el problema' y que 'hay poco que podamos hacer'. No me resentiré si me sacan de su grupo de amigos de Facebook y espero que tampoco se resientan si postean algo sobre las armas y los saco de mi grupo de amigos", añadió.

Finalmente, Art Acevedo arremetió en Facebook contra quienes han pecado de inacción. "Este no es el tiempo para oraciones, análisis e inacción; es tiempo para oraciones, acción y la petición de perdón a Dios por nuestra inacción (especialmente los oficiales elegidos que corrieron a las cámaras hoy, actuaron de manera solemne y pidieron oraciones y no harán absolutamente nada una vez más)", señaló.

Este post dio la vuelta al mundo, dese el viernes pasado ha sido compartido más de 19.500 veces en Facebook. Se ha viralizado generando posición en las redes sociales ante el derecho al uso a armas en Estados Unidos.