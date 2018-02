Facebook: Se enamoró de afroamericano y sus padres le dieron la espalda

Un historia se ha viralizado en Facebook ante la conmoción e indignación que generó la situación de Alli Dowdle, un joven de 18 años de Tennessee, Estados Unidos, al ser víctima de racismo por parte de sus propios padres.

Según compartió la joven a través de Facebook, todo sucedió al empezar una relación con Michael Swift, un joven deportista afroamericano de 19 años que juega fútbol americano en la Universidad de Clemson en Carolina del Sur.

"Hace cerca de un año, les conté a mis padres que había comenzado a salir con un chico llamado Michael. Para compartir mi historia con mi familia, les envié una foto junto a él, pero la conversación concluyó abruptamente antes siquiera de comenzar", relató Allie Dowdle.

"Mi padre no me dio opción: me dijo que no me autorizaba a volver a verme con Michael. ¿Por qué? Por su color de piel. No fue un "no" discreto. Mis padres me gritaron y me dijeron cuán decepcionados estaban y que creían que yo podía buscarme un novio mucho mejor" agregó a través de su cuenta de Facebook.

(Captura: Facebook) Michael Swift juega fútbol americano en la Universidad de Clemson en Carolina del Sur. (Captura: Facebook/Michael Swift) Facebook

Según señaló el New York Daily News, la joven continuó saliendo con el deportista en secreto y luego de algún tiempo decidió volver a comentárselo a sus padres, generando nuevamente un actuar racista por parte de ellos.

"Como tengo 18 años, mis padres optaron por no pasarme más dinero ni financiar mis estudios. Me quitaron mis ahorros personales, mi automóvil, mi celular y mi mensualidad para la universidad, dejando que me costee todo por mí misma" afirmó Allie a través de GoFundMe, plataforma de recaudación de fondos donde la joven pedía 10 mil dólares para continuar con su educación universitaria.

Tras contar su historia, Alli Dowdle recaudó más de 34 mil dólares en pocas semanas, cambiando su situación económica y recuperando su oportunidad de estudiar.

Según el New York Daily News, el padre de la joven, Bill Dowdle, afirmó que no le agradaba la pareja de su hija señalando "no ser de su preferencia", pero que no dejó de suministrarle dinero a su hija por temas "raciales", sino porque Alli se estaba "echando a perder" y necesita "crecer".

(Captura: Facebook) Allie junto a su padre el padre Bill Dowdle. (Captura: Facebook/Bill Dowdle) Facebook

Los problemas raciales son una situación recurrente en los Estados Unidos, sobre todo en el sur del país norteamericano, donde los casos de discriminación racial aún continúan muy vigentes en la actualidad.