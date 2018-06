Esteban Guzmán y su madre hacían labores de jardinería en Running Springs, California, Estados Unidos, cuando fueron insultados por una mujer racista que les dijo que regresaran a México. El momento fue compartido en Facebook por el joven.

El incidente ocurrió el sábado y fue grabado por la madre del joven, de 27 años. Guzmán, quien nació en Estados Unidos, debe a su madre su origen mexicano.



Aparentemente, la vecina -identificada por medios locales solo como una 'mujer blanca'- se enojó porque ambos esparcieron restos de césped en su propiedad, según reporta el portal de "Univisión". Sin embargo, en las imágenes del momento no se oye a la mujer reclamando por ello.

El video de 35 segundos muestra a la furiosa mujer gritándole a la madre del joven que ella y su hijo debían regresar a México. Es entonces cuando Guzmán le dice que es ciudadano de Estados Unidos.

Tras oír algunos insultos más por parte de la mujer, quien además les dedicó gestos obscenos, Guzmán le preguntó: "¿Por qué nos odia?".

"Porque son mexicanos [...] Son violadores, narcotraficantes, animales", respondió la mujer.

Es entonces que Guzmán intentó defender y atinó a decirle que él y su madre son "gente honesta".

El video fue compartido en Facebook, donde Guzmán arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en el pasado se refirió a los mexicanos como violadores y criminales.

"Gracias por votar por Trump porque gracias a él en todas partes voy soy un violador, un animal, y un traficante de drogas. No saben lo que se siente al ser odiado tanto. Puedo tomar todos los insultos racistas que me pueden lanzar. Sin embargo, cuando empiezan a gritarle a mi madre, esa es otra historia. Somos gente honesta, trabajadora y respetuosa. Por favor, ¡tenemos que trabajar juntos para detener el racismo!", escribió en su cuenta de Facebook.

El video del joven se viralizó rápidamente en Facebook y otras redes sociales, donde la mujer que los insultó a él y su madre fue duramente criticada.

"Yo nada más estaba defendiendo a mi mamá y resultó que se volvió una historia más grande", dijo Guzmán a "Univisión".

"Me sentí muy enojado porque a mí no me gusta que le digan nada a mi mamá. Mi mamá es muy fuerte y ella me enseñó todo lo que yo sé. Cuando la mujer nos empezó a gritar me sentí muy enojado, pero tuve la compostura de detenerme y no escalar la situación. Yo le expliqué a la señora que solo estábamos trabajando", explicó.