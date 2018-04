Facebook: “Me siento tan sola”, la confesión de niña víctima de bullying | VIDEO

La publicación de Cassidy Slatter, una menor de 10 años, se viralizó a través de Facebook al relatar en un video los años de bullying que sufrió por parte de sus compañeros del colegio.

La menor de Pensilvania, Estados Unidos, publicó el mensaje en su cuenta de Facebook y contó como desde el primer grado sufrió acoso e intimidación y que las autoridades del colegio no han hecho nada para evitarlo.

“Estoy en cuarto grado, comencé a ser acosada cuando iba en primero. Un día, durante el recreo, un grupo de niños agarró mi mochila, la escupió y también me escupió a mí”.

En el video de Facebook también señaló que el grupo de niños que la intimidan siempre se le acercan en el recreo y buscan pelear con ella.

“Me pegaron, me patearon, me jalaron el cabello, me empujaron, me pisaron y me escupieron”.

“Los niños ni siquiera quieren acercarse a mí. Cada vez que me siento en la mesa del almuerzo, los niños se levantan”.

Además contó que la amenazan con matarla y le dicen que se suicide.



“Me siento tan sola, creo que no tengo a nadie. Duele”.

“Esta es mi historia… ¡dejen de intimidar!”, dice la menor al finalizar su video en Facebook.

El video se viralizó rápidamente desde el perfil de Cassidy Slatter hasta que Facebook lo censuró, supuestamente por pertenecer a la cuenta de una menor de edad.

Ante esto, su madre volvió a publicar el video en su perfil de Facebook y ya suma más de 208 mil reproducciones. Por otro lado, el padre afirmó sentirse “devastado” y que no sabía que su hija sufría de bullying en el colegio.