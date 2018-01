Un video que muestra como un empleado del hospital de Maryland Medical Center Midtown Campus abandonaba en un paradero a una mujer que estaba vestida tan solo con un bata se volvió viral a través de Facebook.

Imamu Baraka, el hombre que presenció y grabó el suceso, caminaba por Baltimore cuando observó que un empleado del nosocomio transportaba en silla de ruedas a la mujer, la dejaba en el paradero de transporte público y volvía al hospital.

En las imágenes publicadas en Facebook se puede notar como la mujer vestía tan solo vestía prendas ligeras en una noche que rondaba los cero grados.

"Les pregunté tres veces a las personas que la estaban dejando en la vereda: '¿Van a dejar a esta mujer acá?' No me respondieron, y se metieron de vuelta al hospital. Entré y pedí hablar con un encargado, y un miembro del equipo de seguridad me dijo, 'soy yo'", contó Imamu Baraka.



Con miedo de lo que le podría pasar a la mujer, Baraka llamó al 911 para solicitar apoyo.



"Cuando llegaron, les pregunté adónde la iban a llevar, y me dijeron que de vuelta al hospital. 'Pero ellos fueron los que la dejaron acá', les respondí incrédulo", explicó.

(Foto: AP)

Tras las críticas que llovieron al hospital de Maryland, el presidente y CEO, Dr. Mohan Suntha, señaló en una conferencia de prensa que "habían fallado en sus tareas" y que no habían excusas para lo acontecido.



"Creemos firmemente que le dimos la atención necesaria a un paciente que acudió a nosotros en un momento de necesidad, y en donde fallamos fue en demostrar humanidad y compasión básica luego de que ese paciente fuera liberado de nuestro cuidado", agregó.



A pesar de la conmoción que generó el video en las redes, el abandono de pacientes es tan común que es conocida por el nombre de "hospital dumping".



Esta “práctica” sucede cuando un paciente no tiene seguro o son considerado hostiles o problemáticos para el establecimiento.



La gran mayoría de las víctimas de este problema son generalmente los sin techo, personas con problemas mentales o adictos.