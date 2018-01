Se conocieron bailando 'swing' el 2015, un año después el amor fue tanto que él decidió pedirle matrimonio, lamentablemente ella se enteraba ese día que tenía cáncer de mama. Él no cambió los planes y se casaron el pasado 22 de diciembre, a pocas horas de su deceso. La historia completa la cuenta su mejor amiga en su cuenta de Facebook e Instagram.

El amor fue más grande que el anuncio de la muerte, Heather Lindsay y Dave Mosher no tenían pensado dejar de lado casarse. Lograron cumplir su sueño el viernes 22 de diciembre en la capilla del hospital Francis en Hartford, en Connecticut, al noreste de Estados Unidos.



La foto más popular de la feliz pareja fue compartida en Facebook e Instagram por la mejor amiga de la novia, Christina Lee. "Ella había estado luchando contra el cáncer en etapa 4 y se había extendido por todo su cuerpo, pero estaba decidida a casarse con su alma gemela. Menos de 24 horas después, su espíritu voló de su cuerpo y ascendió para estar con Dios. Estoy asombrada de la fuerza que el amor de Dave inspiró en Heather incluso en sus últimas horas", comenta ella en Instagram.

El cáncer de mama le fue diagnosticado a Heather el 23 de diciembre del 2016, el mismo día que David quería proponerle matrimonio. "Me dije, 'necesita saber que no va a recorrer este camino sola", afirmó Mosher a la televisora local WFSB-TV.

Según comentó el novio a CBS, la joven de 31 años era muy fuerte y decidida. “Ella era dura. Cualquiera se hubiera rendido hace tiempo. Los doctores incluso dijeron no saber cómo todavía estaba viva (...) Heather me dijo ‘quiero seguir luchando’, y ese es el mantra que quiero seguir. Ella es mi gran amor y la voy a perder, pero no la he perdido para siempre”, concluyó.

Pese a las cirugías y la quimioterapia a la que fue sometida, Heather, empeoró. Debió recibir ventilación asistida y los médicos urgieron a adelantar la fecha de la boda, la cual inicialmente estaba planeada para el 30 de diciembre.

Como se ve en las fotografías de Lee en Facebook, Heather cumplió el sueño de decir "acepto" al amor de su vida acompañada de su familia y amistades. Ese día terminó convirtiéndose en el funeral de Heather, ya que falleció a las 18 horas de su matrimonio.