Facebook: La trágica historia del niño que murió por salvar a un amigo

Anthony Pérez, un niño de 11 años, murió el martes al caer en un estanque congelado de Queens luego de salvar a su amigo de 12 que había caído antes a las heladas aguas, informaron los bomberos de Nueva York en su cuenta de Facebook.



El niño estaba jugando cerca del estanque helado con Juan Umpierrez, de 12 años, cuando este cayó sobre hielo congelado.



Según explica Univisión, antes de la tragedia los niños estaban caminando por Forest Park tras salir de la escuela. En un momento decidieron caminar sobre el estanque cuya superficie estaba congelada aunque con una fina capa de hielo.



Los niños caminaron por el estanque una distancia de 50 metros cuando la capa de hielo cedió y el menor de 12 años cayó al agua.

Pérez sacó a su amigo del agua pero luego cayó él y el otro niño no pudo salvarlo.



Luego tres bomberos llegaron al estanque, se lanzaron al agua y “tuvieron que físicamente, con sus manos, romper hielo para llegar al área en donde creían que estaba el niño. Tuvieron que sumergirse para agarrarlo” y lo sacaron inconsciente del agua, dijo el subjefe de Bomberos, George Healy.



El niño, que vivía a una cuadra del estanque, fue atendido en el lugar y luego transportado al cercano Centro Médico de Jamaica, en donde murió dos horas más tarde.



Su amiguito resultó ileso y dos de los tres rescatistas tuvieron que ser internados en el hospital por hipotermia, según la cuenta de Facebook de los bomberos.



Varios vecinos hablaron muy bien de Anthony y elogiaron al niño por su valentía.



"Voy a llamarlo un héroe: es un héroe", dijo Carmen Rivera. "Era amistoso con mucha gente, no era tímido; le encantaba ayudar. Era un niño agradable".



"Era un buen chico, era un gran niño ... es una lástima que algo malo tenga que pasar", agregó Leonardo Coraci, de 41 años. "El lugar solía ​​ser un campo de béisbol antes de convertirse en un estanque... Deberían haberlo mantenido como un campo de béisbol", lamenta.



Los bomberos invocaron a los ciudadanos a no caminar sobre superficies de agua congeladas. “El hielo se ve seguro, parece grueso, pero la temperatura hoy estaba bastante por encima del punto de congelación. Rogamos a los padres, asegúrense de que sus chicos sepan que el hielo en la ciudad de Nueva York, en estos lagos y estanques, no es seguro. No va a soportar su peso. Manténganse alejados del hielo”, escribieron en Facebook.