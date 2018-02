Un video de Facebook se ha viralizado por mostrar como un chico se introdujo y quedó atrapado en una máquina expendedora de un restaurante de Titusville cuando quería a toda costa un juguete.

Afortunadamente, como muestran la imágenes de Facebook, el bombero Jeremy House, que también se encontraba en el restaurante por su día libre, acudió en su ayuda.

House gritó que alguien llamara al 911 y sus colegas de una estación cercana le ayudaron a rescatar al pequeño Mason.

“Pudo entrar, pero evidentemente no podía salir por donde entró”, dijo el jefe de la estación, Gregory Sutton, a The Associated Press.

Como se puede observar en el video de Facebook, Mason aguardó sentado sobre los muñecos mientras los bomberos lo sacaban, proceso que tomó apenas cinco minutos.

Sutton dijo que el niño estaba avergonzado, pero ileso. La máquina sufrió daños menores.



Aquí el video de Facebook del suceso, que ya alcanzó más de 95 mil reproducciones.

Niño atrapado en maquina de juguetes. (Captura: Facebook/Amanda Evans)

También los bomberos de Titusville se pronunciaron sobre el suceso en cu cuenta de Facebook, colgando un par de de fotos del niño atrapado.