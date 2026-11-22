La aerolínea estadounidense Delta reportó este domingo un problema técnico que obligó a retrasar miles de vuelos con destino u origen en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, el más transitado del mundo, según anunció la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

“Delta está trabajando para resolver problemas con el sistema de automatización de peso y equilibrio de la aerolínea. Estos retrasos no están relacionados con ningún sistema de tráfico aéreo de la FAA”, indicó la agencia estadounidense.

Este incidente ocurre poco más de una semana después de que una falla en la red de telecomunicaciones de la FAA obligara a suspender los despegues en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas el pasado 13 de noviembre.

En este caso, Delta es la única aerolínea afectada, y la mayoría de sus vuelos sufren retrasos superiores a una hora.

“Los equipos de Delta están utilizando soluciones manuales esta mañana para que los vuelos puedan despegar de forma segura mientras continúan los trabajos para restablecer la automatización”, dijo la aerolínea en un comunicado.

Sin embargo, no desveló los motivos de la falla técnica.

El aeropuerto de Atlanta sirve como principal centro de operaciones de esta aerolínea, y en 2025 superó los 106 millones de pasajeros, lo que revalidó su condición como el aeródromo con mayor tráfico del planeta.

Otra aerolínea estadounidense, United Airlines, notificó la semana pasada una “interrupción generalizada de sus sistemas”, en medio de crecientes dudas sobre la fiabilidad de la infraestructura tecnológica del sector aéreo en Estados Unidos.

La paralización temporal de las salidas decretada el pasado 13 de noviembre por la FAA provocó la cancelación de unos 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la medida nacional.