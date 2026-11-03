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Resumen

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Personas hacen fila para emitir su voto en las elecciones de medio término de Estados Unidos en un centro de votación en el distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Personas hacen fila para emitir su voto en las elecciones de medio término de Estados Unidos en un centro de votación en el distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Por Agencia EFE

Las máquinas de votación del condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, dejaron de aceptar papeletas este martes, un fallo que obligó a recurrir a bolsas selladas para preservar los votos y que podría retrasar el resultado de una de las contiendas clave para el control de la Cámara de Representantes.

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