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Renee Good, de 37 años, quien murió tras un disparo de un agente del ICE en Mineápolis, Minnesota, el 7 de enero de 2026.
Renee Good, de 37 años, quien murió tras un disparo de un agente del ICE en Mineápolis, Minnesota, el 7 de enero de 2026.
Por Agencia EFE

La familia de Renee Good, la estadounidense fallecida el pasado mes de enero en Minesota a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la campaña migratoria ordenada por el presidente Donald Trump en el estado, demandó este jueves al Gobierno federal por homicidio y uso excesivo de la fuerza.

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