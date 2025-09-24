El director del FBI muestra una foto de un cartucho del tiroteo en Texas que dice ANTI-ICE

El director del FBI, Kash Patel, compartió este miércoles una imagen de un proyectil con la frase ‘ANTI-ICE’, que aseguró fue encontrado cerca del centro de detención de migrantes de Dallas, Texas, donde se produjo un tiroteo en el que murieron al menos dos personas, incluido el atacante.

“Mientras la investigación sigue avanzando, los primeros indicios apuntan a que el ataque tuvo una motivación ideológica. Entre las pruebas recuperadas, uno de los cartuchos sin usar llevaba grabada la frase ‘ANTI ICE’. Próximamente, se darán más detalles”, escribió Patel en X junto a una foto de la supuesta evidencia.

En la imagen se ve un cartucho de balas sin utilizar en el que está escrito con tinta azul ‘ANTI-ICE’, en alusión a las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE en inglés).

Esta mañana, una persona disparó contra un centro de ICE y provocó la muerte de al menos un inmigrante detenido en el centro e hirió a otros dos. Ningún funcionario del ICE resultó herido, según la Policía.

El atacante, del que todavía se desconoce su identidad, se quitó la vida después del tiroteo.

El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se encuentran en el lugar junto con la Policía de Dallas y autoridades estatales.

“Estos despreciables ataques con motivaciones políticas contra las fuerzas del orden no son un hecho aislado. Estamos a solo millas de Prarieland, Texas, donde hace apenas dos meses otra instalación de ICE fue emboscada y sus oficiales atacados”, aseguró Patel. “Esto debe terminar”.

El director del FBI aseguró que la agencia va a trabajar para que quienes ataquen a las fuerzas del orden “sean perseguidos y llevados ante la justicia al máximo rigor de la ley”.