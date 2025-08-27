FBI investiga tiroteo en iglesia de Estados Unidos como “crimen de odio contra los católicos”

El FBI lanzó una investigación por terrorismo y crimen de odio contra los católicos tras el tiroteo en una iglesia de Minneapolis que causó dos muertos y 17 heridos entre niños y adultos, indicó su director Kash Patel.

"El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos", afirmó Patel en X. El jefe del FBI agregó que el agresor fue identificado como "Robin Westman", un individuo "nacido hombre bajo el nombre de Robert Westman".

Videos supuestamente publicados en línea por Westman mostraron un manifiesto de varias páginas, así como nombres y dibujos de armas de fuego.

El ataque recibió condenas y expresiones de dolor de muchos, incluido el presidente Donald Trump, quien ordenó que las banderas estadounidenses en la Casa Blanca quedaran a media asta.

El papa León XIV -el primer estadounidense en liderar la Iglesia Católica- dijo que estaba "profundamente entristecido" por la tragedia.

Dos adultos y nueve niños, de entre seis y catorce años, estaban siendo tratados en el Centro Médico del Condado de Hennepin, con al menos cuatro personas requiriendo cirugía inmediata.

“Minnesota está con el corazón roto”, escribió el gobernador Tim Walz en X.

Un adulto y un niño salen mientras la policía responde a un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, Estados Inidos. (EFE/EPA/CRAIG LASSIG). / CRAIG LASSIG

Imágenes de video en vivo mostraron a padres en pánico recuperando a sus pequeños y huyendo, en medio de una importante respuesta de emergencia.

Testigos y supervivientes hablaron de una escena desgarradora, con el atacante vestido de negro y usando un pasamontañas mientras disparaba, y niños escondiéndose entre los bancos de la iglesia.

"Fue muy aterrador... Nos metimos en los bancos y él disparó a través de las ventanas de vitrales", dijo un niño de quinto grado que sobrevivió al ataque a la estación local de televisión Fox 9.

Un amigo "estaba encima de mí (...) asegurándose de que yo estuviera a salvo, y él fue alcanzado (por un disparo). Así que eso fue realmente valiente de su parte", dijo.