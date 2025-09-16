FBI: No hay “información creíble” en los archivos de que Epstein traficó mujeres jóvenes

El director del FBI, Kash Patel, dijo el martes que no hay “información creíble” en los archivos de la policía que indique que el delincuente sexual condenado y fallecido Jeffrey Epstein traficaba con mujeres jóvenes.

“No hay información creíble, ninguna”, expresó Patel durante una audiencia del Comité Judicial del Senado. “Si la hubiera, habría presentado el caso ayer” y señalado “que traficaba hacia otros individuos”, añadió.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a delincuente sexual Jeffrey Epstein

A inicios de septiembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó más de 33.000 páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el fallecido magnate condenado por abusos sexuales, que suministró el Departamento de Justicia.

La publicación la realizó el Comité de supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes y se catalogó como la primera parte de una serie de publicaciones hechas públicas, luego de acuerdos políticos, para buscar transparentar los archivos del caso.

“Hay más documentos en camino”, dijo a medios estadounidenses el presidente del Comité, el senador republicano James Comer, luego de anunciar la decisión de liberarlos.

Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: SARAH MEYSSONNIER/POOL/AFP

La tensión por el caso de Jeffrey Epstein en EE.UU.

El caso Epstein ha estado en el centro de la política de EE.UU. en los últimos meses. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró durante la última campaña electoral que publicaría una supuesta lista de clientes del magnate, pero una vez en el poder se ha mostrado más comedido.

Este hermetismo agitó a las bases de seguidores del presidente, luego de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre Epstein.

En paralelo, la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de veinte años en prisión por facilitar chicas menores de edad al magnate, se entrevistó recientemente con funcionarios del Departamento y señaló que su expareja no tenía una lista de clientes famosos.

El Departamento de Justicia publicó en agosto pasado dos interrogatorios a los que el vicefiscal general, Todd Blanche, sometió a Ghislaine Maxwell el pasado julio en relación al caso. En esos interrogatorios, Maxwell indicó que no cree que Epstein se suicidara en prisión.