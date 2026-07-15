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Resumen

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Agentes del ICE rodean el cuerpo del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido en Houston, Texas, el 7 de julio de 2026. (Captura de X @MarioNawfal)
Agentes del ICE rodean el cuerpo del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido en Houston, Texas, el 7 de julio de 2026. (Captura de X @MarioNawfal)
Por Agencia EFE

El FBI obtuvo una orden judicial, publicada este miércoles, para registrar en busca de drogas la camioneta que conducía el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo cuando recibió un disparo mortal de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en Houston la semana pasada.

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