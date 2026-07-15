El FBI obtuvo una orden judicial, publicada este miércoles, para registrar en busca de drogas la camioneta que conducía el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo cuando recibió un disparo mortal de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en Houston la semana pasada.

La orden, autorizada el martes por un juez federal, permite a los investigadores incautar drogas, objetos relacionados con su consumo y otras posibles pruebas de delitos de posesión, fabricación o distribución de sustancias controladas.

En una declaración jurada presentada ante una corte del Distrito Sur de Texas, un agente del FBI aseguró que observó desde el exterior de la camioneta cuatro pequeñas bolsas de plástico con una sustancia blanca de aspecto cristalino.

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Tres de ellas se encontraban en la parte central del tablero, entre los asientos del conductor y del pasajero, mientras que la cuarta estaba en el suelo del lado del acompañante, según el documento judicial.

El agente afirmó que, por su apariencia y empaquetado, las sustancias eran “consistentes” con el aspecto de la metanfetamina, aunque la declaración no indica que hubieran sido sometidas entonces a pruebas de laboratorio ni determina a quién pertenecían.

El documento señala que el equipo de recolección de pruebas del FBI fotografió las bolsas desde el exterior y que, al momento de solicitar la orden, las autoridades todavía no habían entrado ni registrado la camioneta.

Las drogas no fueron el motivo del encuentro entre los agentes y los ocupantes del vehículo.

Según la propia declaración jurada, ICE intentó detener la camioneta como parte de un operativo migratorio, y no hay indicios de que los agentes sospecharan entonces que hubiera sustancias ilícitas en su interior.

Manifestantes portan pancartas durante una protesta contra el ICE por el asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, frente al Ayuntamiento de Houston, Texas, el 14 de julio de 2026. (Foto de Mark Felix / AFP). / MARK FELIX

Tampoco se había informado previamente de que Salgado Araujo o los otros tres hombres estuvieran vinculados con drogas o tuvieran antecedentes penales relacionados con narcóticos.

La publicación de la solicitud de registro resulta además inusual, ya que este tipo de documentos judiciales suele mantenerse bajo secreto mientras la investigación continúa abierta.

David Cruz, portavoz de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), cuestionó en declaraciones a EFE la nueva línea de investigación y acusó a las autoridades de intentar construir un relato para justificar la actuación de los agentes.

“Nos sorprende y realmente es algo triste ver cómo están fabricando supuesta evidencia”, afirmó Cruz, quien aseguró que la organización no confía en las autoridades federales encargadas del caso.

“Crean una narrativa falsa y luego quieren adaptar esa narrativa a la evidencia que supuestamente han encontrado”, añadió el portavoz, quien reclamó que el Congreso establezca “una comisión independiente que conduzca una investigación sin ninguna agenda”.

Cruz también lamentó que la información se hiciera pública un día antes del funeral de Salgado Araujo. “Qué triste. Qué vergüenza”, señaló.

La declaración del FBI no afirma que el migrante intentara arrollar a un agente, como sostuvo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tras el incidente.

Los otros tres hombres que viajaban en la camioneta, actualmente recluidos en un centro de detención migratoria, han rechazado esa versión. Según sus abogados, Salgado Araujo no intentó atropellar a ningún agente y el disparo entró por la ventana del conductor.