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Fotografía satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense que muestra el estado del clima en el Atlántico y parte del Pacífico. (EFE/ NOAA-NHC).
Fotografía satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense que muestra el estado del clima en el Atlántico y parte del Pacífico. (EFE/ NOAA-NHC).
/ NOAA-NHC
Por Agencia EFE

Expertos de Estados Unidos prevén un ‘Superniño’ este 2026 que modificará los patrones climáticos a nivel global, ocasionando fuertes lluvias e inundaciones repentinas en la costa oeste del país y temperaturas más altas en el este, pero que también ejercerá como un escudo protector de huracanes en el Atlántico.

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