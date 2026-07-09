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Resumen

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Imagen de satélite que muestra la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical durante la primera semana de junio de 2026. (Crédito de la imagen: Satélites de la NOAA).
Imagen de satélite que muestra la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical durante la primera semana de junio de 2026. (Crédito de la imagen: Satélites de la NOAA).
Por Agencia AFP

El fenómeno meteorológico de El Niño ha ganado fuerza durante el último mes y es muy probable que “se situe entre los más grandes” jamás registrados cuando alcance su punto máximo entre octubre y diciembre, señalaron el jueves pronósticos estadounidenses.

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