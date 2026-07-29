El logotipo de la FIFA durante una conferencia de prensa ofrecida por el presidente del organismo rector del fútbol en la Cumbre Ejecutiva de Fútbol de la FIFA, el 15 de febrero de 2019 en Estambul. (OZAN KOSE / AFP)
El logotipo de la FIFA durante una conferencia de prensa ofrecida por el presidente del organismo rector del fútbol en la Cumbre Ejecutiva de Fútbol de la FIFA, el 15 de febrero de 2019 en Estambul. (OZAN KOSE / AFP)
/ OZAN KOSE NICOLAS TUCAT
Por Agencia EFE

Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, estaría interesado en invertir a través de su firma Thrive Capital en la filial que la FIFA planea crear para sus operaciones comerciales y eventos, según informó este miércoles el medio especializado Politico.

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