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Resumen

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Un grupo sin fines de lucro dedicado a filtrar información dijo el miércoles que publicó datos sobre más de 41.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). (AFP)
Un grupo sin fines de lucro dedicado a filtrar información dijo el miércoles que publicó datos sobre más de 41.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). (AFP)
Por Agencia AFP

Un grupo sin fines de lucro dedicado a filtrar información dijo el miércoles que publicó datos sobre más de 41.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), incluidos quienes trabajan en las medidas de control migratorio del presidente Donald Trump.

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