Fiona, una hipopótamo de nueve años que se convirtió en una celebridad internacional tras sobrevivir a un nacimiento prematuro en 2017, murió este jueves después de varios días de atención veterinaria por haber ingerido una gorra de punto que llegó accidentalmente a su recinto en el zoológico de Cincinnati (Ohio).

El animal había tragado el objeto unos once días antes, después de que un visitante lo lanzara al aire y un ventilador de techo lo impulsara hacia el interior de su hábitat a través de una abertura sobre las ventanas de observación, según informó el zoológico.

La hipopótamo Fiona muere tras tragarse un gorro, confirma el zoo de Cincinnati El animal de nueve años, convertido en celebridad local tras hacerse viral desde su nacimiento, recibió atención médica pero no pudo ser salvada Lee más en: https://t.co/Vwc2mrMuEf https://t.co/XCDqA8pN1b — EL PAÍS América (@elpais_america) November 19, 2026

Desde entonces, el equipo veterinario de la institución intentó ayudarla a expulsar la gorra mediante distintos procedimientos y cuidados médicos, pero no logró salvarla.

El zoológico comunicó su fallecimiento en redes sociales y señaló que, pese a los múltiples intentos de los veterinarios y cuidadores, el objeto terminó provocándole una emergencia médica que no pudo superar.

Durante los últimos días, Fiona recibió atención las 24 horas, con controles de sangre, ecografías, hidratación y medicamentos para aliviar las náuseas y el dolor.

Los veterinarios también le practicaron enemas y una colonoscopia con un instrumento de aproximadamente 2,7 metros, prestado por el zoológico de Columbus, aunque no consiguieron localizar ni extraer el objeto.

Además, probaron una plataforma vibratoria para estimular el movimiento de su sistema digestivo y le ofrecieron algunos de sus alimentos y aromas favoritos, incluido el café.

Fiona pesaba alrededor de 1.089 kilos (2.400 libras) y había nacido seis semanas antes de lo previsto, en enero de 2017, con apenas 13,2 kilos (29 libras), un peso muy inferior al habitual para un hipopótamo recién nacido.

Inicialmente no podía mantenerse en pie ni alimentarse por sí misma, por lo que el personal del zoológico tuvo que asistirla durante sus primeros meses de vida.

Su recuperación fue seguida por millones de personas en redes sociales, donde el zoológico difundió fotografías y videos de su crecimiento, alimentación y juegos en el agua.

Su popularidad trascendió Cincinnati y dio lugar a libros, prendas de vestir, una línea de cerveza y hasta un sabor de helado inspirado en ella.

La muerte de Fiona recuerda otros casos de animales que fallecieron tras ingerir objetos extraños en zoológicos estadounidenses.

MÁS INFORMACIÓN: La presidenta de México Claudia Sheinbaum le pide un panda a su homólogo de China Xi Jinping

En abril de 2024, Karen, una avestruz de cinco años del zoológico de Topeka (Kansas), murió después de tragarse las llaves de un trabajador, pese a los intentos de los veterinarios por retirarlas.

Dos meses después, Lief, un antílope sitatunga de siete años del zoológico de Tennessee, murió asfixiado tras ingerir la tapa de plástico de un envase de puré de frutas.

En ambos casos, los zoológicos anunciaron revisiones de sus protocolos de seguridad para evitar nuevos incidentes.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR