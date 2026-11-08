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El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, habla junto al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una conferencia de prensa el 30 de septiembre de 2026. (Anna Moneymaker/Getty Images/AFP).
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, habla junto al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una conferencia de prensa el 30 de septiembre de 2026. (Anna Moneymaker/Getty Images/AFP).
/ ANNA MONEYMAKER
Por Agencia AFP

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, prometió el domingo defender al presidente Donald Trump ya los miembros de alto rango de su administración si el Congreso entrante estará controlado por los demócratas que deciden “perseguirlos”.

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