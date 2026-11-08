El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, prometió el domingo defender al presidente Donald Trump ya los miembros de alto rango de su administración si el Congreso entrante estará controlado por los demócratas que deciden “perseguirlos”.

La declaración se produce después de que el representante demócrata Robert García, quien podría asumir la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara tras la aplastante derrota de los republicanos en las elecciones legislativas de medio mandato, pidiera esta semana a los aliados de Trump que “busquen abogado”.

El mandatario ordenó el sábado al Departamento de Justicia que investigara a sus oponentes demócratas.

El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, habla durante una conferencia de prensa en el edificio del Departamento de Justicia, en Washington, DC, el 5 de agosto de 2026. (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP) / ANNA MONEYMAKER

“Los demócratas andan por ahí amenazando a mucha gente”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. “Esto es extorsión al más alto nivel y deben rendir cuentas”, afirmó,

“Mi trabajo como fiscal general es (...) defensor a la administración. Hacemos eso en los tribunales de muchas formas distintas”, dijo Blanche a la cadena CNN.

Blanche, antigua abogada personal de Trump, fue especialmente crítica con la molestia de los demócratas al nombrar a Stephen Miller como nuevo jefe del gabinete del presidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras camina para abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE.UU., el 6 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/EMILY CURIEL) / EMILY CURIEL

Miller es considerado el arquitecto de la dura política migratoria de Trump.

“Si intenta ir contra Stephen Miller (...) por supuesto que el Departamento de Justicia estará ahí para defenderlo”, afirmó Blanche.

En una entrevista con la misma televisión poco después, García dijo que el Congreso es responsable de supervisar al gobierno y acusó al fiscal general de estar enfocado en proteger al presidente ya su administración.

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Trabajar para “proteger al gabinete de Donald Trump ya los funcionarios de su administración” no es “su trabajo, quiero recordárselo”.

Cuando le preguntaron a García si mantendría este rumbo incluso si fuese investigado por el Departamento de Justicia, el legislador se mostró desafiante.

“Pueden ir contra nosotros como quieran. No vamos a dejarnos intimidar”, señaló.

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