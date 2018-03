El ex subdirector del FBI Andrew McCabe fue despedido por una falta profesional, informó el fiscal general de Estados Unidos este viernes, solo dos días antes de que el funcionario pudiera acceder a sus beneficios completos de jubilación.



"He terminado el contrato de Andrew McCabe con efecto inmediato", dijo Jeff Sessions en un comunicado.



La medida, que ya se esperaba, fue tomada por recomendación de funcionarios de disciplina del FBI. Se prevé que un informe del inspector general concluya que McCabe no fue franco con la oficina de supervisión mientras revisaba la manera como la agencia manejó la investigación de los correos electrónicos de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.



Minutos después de conocerse la noticia, McCabe argumentó a The New York Times: "La idea de que fui deshonesto es simplemente incorrecta (...) Esto es parte de un esfuerzo por desacreditarme como testigo" del Rusiagate, investigación a cargo del fiscal especial Robert Mueller.



McCabe renunció al FBI el 29 de enero, pero permanecía en la nómina de la Policía Federal estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés) hasta marzo para poder obtener los beneficios jubilatorios.



El ex funcionario dejó de trabajar tras ser blanco de duras críticas del presidente Donald Trump, que lo acusaba de parcialidad a favor de la oposición demócrata.



Fuente: Agencias